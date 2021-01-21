Başkan Biden'dan demokrasi ve barış mesajları...

İstanbul, 20 Ocak 2021

Günlüğümün başına

sabah erken oturdum.

Hava çok soğuk.

Gri, kurşuni kar manzaraları...

Rüzgar arada bir yerdeki karları savururken,

ıhlamur ağacının son yaprakları da düşüyor.

İçimde bir hüzün yumağı...



Nasıl bir memlekette yaşıyoruz?

Bu kadar adaletsizlik olur mu?

Hukuk hiç bu kadar çiğnenir mi?

Cengiz Çandar hakkında

dün yakalama kararı çıktı mahkemeden,

dört yıl önce attığı bir "tweet"ten.

Cengo'nun tepkisini okuyorum:

Dava, 2017'de İŞİD ile savaşırken

hayatını kaybetmiş bir genç kız için

yazdığım iki cümlelik tweet ile ilgili.

30 Mayıs 2017 tarihli tweetim

aynen şöyle:

Kırmızı Fularlı Kız,

Gezi'nin içimizi ısıtan

en güzel gülüşlü meleği.

Rakka önünde toprağa düşüp

yıldızlara yükselerek

içimizi yine yaktı.

Sanal ortamda yer alan

bu iki cümle için iki yıl sonra

soruşturma yürütülüyor ve 2020 yılının

Temmuz ayında, "suçu ve suçluyu övmek"

iddiasıyla dava açılmasına

karar verilirken, benim

"bulunamadığım için" ifadem alınamıyor,

şimdi de ifademin

alınabilmesi için

hakkımda "yakalama kararı"

çıkartılıyor. Bütün bunlar ne yazık ki

Türkiye'de adalet mekanizmasının

içine düşürüldüğü bu hazin durumu

örtmek için yeterli olmayacak."





Bu satırları yazarken,

bir tweete takılıyor gözüm,

değerli meslektaşım

Melis Alphan'la ilgili.



Öyle günler yaşıyoruz ki, gazeteci milleti

sadece mahkeme kapılarında,

hapishanelerde değiller, aynı zamanda

siyasetçilerle birlikte

sokakta saldırıya uğruyor,

tehdit ediliyorlar.

Orhan Uğuroğlu,

Selçuk Özdağ

Taha Akyol,

Elif Çakır,

Yıldıray Oğur,

Ayşenur Arslan,

İzzet Tınmaz,

Murat Uçkaç,

Kıymet Sarıyıldız,

Afşin Hatipoğlu.

(Utku Çakırözer)

T24'deki yazıma bakıyorum.

Hitler Almanyası...

İçim daralıyor.

Muhalif sesleri yok etmek için,

muhalefeti sindirmek için

gazetecilere ve siyasetçilere dönük

"sokak saldırıları"nı hareketlendirmek

hayra alamet değildir,

1930'lar Hitler Almanyası'na

benzer uğursuz görüntülerdir.

Vakit öğleyi buldu.

Arada bir Amerika haberlerine

göz atıyorum. Akşam yeni Başkan

Joe Biden'ın yemin töreni var.

Washington bölünmüşlüğün

tüm izlerini taşıyor.

DC sanki askeri işgal altında.

Her tarafta milli muhafızlar,

sanki bir darbe sonrasının

hazin manzaraları...

Başkan Biden "Amerika'nın birliği"ni

sağlayabilecek mi?

Derinlere giden ırkçılık,

demokrasi düşmanlığı gibi

hastalıkları tedavi edebilecek mi?

Amerika'ya büyük kötülükler yapan

Trump'ın ya da Trumpizm'in izlerini

silebilecek mi?

Amerika'da demokrasi diyenlerin

kafasını Trumpizm ne kadar derine

gidiyor sorusu devamlı oymakta...

Bu satırları yazarken Washington'dan

bir haber düştü T24'e.

Biden'ın Dışişleri Bakanı

adayı Blinken: "Türkiye

sözde stratejik ortak!"

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın

Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterdiği

Antony Blinken, Türkiye için

"sözde stratejik ortak"

ifadesini kullandı ve Türkiye'nin

"bir NATO müttefiki gibi

davranmadığını" söyledi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki

açıklamalarında Blinken,

"Sözde stratejik ortağımızın,

stratejik rekabet içinde olduğumuz

Rusya ile aynı çizgide olması

kabul edilemez" dedi.

"Türkiye bir müttefik

ama birçok açıdan müttefik gibi

davranmıyor" diyen Blinken,

"Bu bizim için büyük bir sınav,

durumun farkındayız" dedi.

Blinken, mevcut Dışişleri Bakanı

Pompeo'nun Aralık ayında

açıkladığı yaptırımların etkisine bakıp,

duruma göre Türkiye'ye

daha fazla yaptırım

uygulayıp uygulamayacaklarına

karar vereceğini" söyledi.

ABD, Türkiye'ye Rus yapımı

S-400 hava savunma sistemi alımı

nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla

Yaptırımlar Yoluyla Mücadele

Etme Yasası (CAATSA)

kapsamında yaptırım

uygulama kararı vermişti.

Anlaşılan o ki, Biden dönemi ile birlikte

Türk-Amerikan ilişkileri zorlanacak.

Kaç gündür muhalefet konusunda da

birkaç satır yazmak istiyorum

"demokrasi notları"nda,

ama bir türlü olmuyor.

Çerçevesi iki sorudan oluşan

bir muhalefet yazısı:

Muhalefet, yeni bir umut

inşa edebilir mi,

halkın nezdinde

güven uyandırabilir mi?

Muhalefet, seçimlerde

yalnız başkanlığı değil,

parlamentoda da anayasayı

değiştirecek çoğunluğu

elde edebilir mi?

Hiç de kolay olmayan sorular.

Ama karşılıkları bulunmadan

Erdoğan'a kapıyı

göstermek olanaksız.

Desen: Selçuk Demirel

Öğleden sonra saat dördü geçiyor,

CNN International'den bir son dakika:

Trump White House'u terk ediyor.

Biden, Blair House'dan kiliseye

doğru yola çıkmak üzere...

Trump ve eşi bahçedeki

helikoptere yürüyorlar.

Trump, Biden'ı kutlamadan,

adını ağzına bile almadan

Washington'dan ayrılıyor.

Son bir not düşüyorum günlüğüme:

Trump, Amerikan başkanlık

tarihine adını kara değil

kapkara harflerle yazdırdı,

utanç verici sayfalar ekledi.

Nokta!

Akşam saatlerinde ABD'nin 46. Başkanı

Joe Biden'ı dinliyorum.

Sürekli olarak demokrasi ve birlik

vurgusu yapıyor, umut sözcüğünün

altını çiziyor.

Ne diyorsa, Trump'tan sonra

çok iyi geliyor.

Bugün demokrasi kazandı.

Bugün tarihi bir gün,

bugün umudun günü...

Bugün demokrasi davamızı kutluyoruz.

Demokrasi çok kıymetlidir,

çok kırılgandır.

Demokrasinin üstüne titremeliyiz.

Bütün Amerika'nın, hepinizin

Başkan'ı olacağım.

Beyaz ırkçılığı, terörizmi yendik.

Halkımızı birleştirmeliyiz,

ulusumuzu birleştirmeliyiz.

Birlik olduğumuz zaman

başaramayacağımız iş yoktur.

Bir araya gelmemiz lazım,

birlik olmamız lazım.

Yoksa barış olmaz, ilerleme olmaz.

Birbirimizi dinlemeye başlamalıyız.

Birbirimize saygı göstermeliyiz.

Yalanı yenmeliyiz,

gerçeğe sahip çıkmalıyız.

Anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları

bölünmemize neden olmamalı.

Bugün bölünmenin zamanı değil.

Liberallere karşı muhafazakârlar,

şehirde yaşanlara karşı kırsalda

yaşayanlar, birbirimizle

empati kurmalıyız.

Birlik olabilirsek ülkemiz

daha güçlü olacaktır.

Trump'tan sonra mükemmel bir konuşma.

Dileriz, Biden Amerikası'yla birlikte

Avrupa'ya, dünyaya doğru

bir barış ve demokrasi dalgası

kabarmaya başlar.

Başkan Biden'ın yemin töreni derken

Cimbom'un Denizli maçını doğru dürüst

izleyemedim. Bu satırları noktalarken,

gözüm skor tabelasına ilişti,

Denizli'ye 6 çekmişiz.

Beşiktaş yenilgisinden sonra iyi geldi.