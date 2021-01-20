İstanbul, 20 Ocak 2021

İki haftalık tatil nedeniyle epey gecikmeli

yazıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin

kapısına kelepçe vurulması

içimi acıtıyor. Boğaziçili gençlerin

protestoları gözlerimi yaşartıyor.

Keşke aralarında olsaydım,

ben de onlarla söyleseydim, keşke...



Yukardan tepeden kayyum olana

Seçilmemiş rektörlere burda hiç yer yok

İntihal yapıp da hoca olana

Üniversiteyi de şirket, sananlara yuh

Yuh yuh

Yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

Okulumun kapısına

Yuh kelepçe vuranlara yuh

Bu kadar insanın hakkın alanlar,

hakkın alanlar

Seçilmeden başa atanan zatlar

İntihalle olmaz olmaz rektör olanlar

Okulun başına, hey dost, çöktü ise yuh

Yuh yuh

Yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

Okulumun kapısına

Yuh kelepçe vuranlara yuh

Sen rektör değilsin, seni seçmedik,

seni seçmedik

Atanmış kayyuma biat etmedik

Hayır dedik, olmaz olmaz,

kabul etmedik

Buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh

Yuh yuh

Yuh yuh soyanlara

Soyup kaçıp doyanlara

Okulumun kapısına

Yuh kelepçe vuranlara yuh

Evet sevgili Boğaziçililer, yuh!

Üniversite kapısına vurulan kelepçe

özgürlüğe vurulan kelepçedir.

Akademik özgürlüğe vurulan kelepçedir.

Üniversite özerkliğine vurulan kelepçedir.

Eleştirel düşünceye vurulan kelepçedir.

O kelepçe, üniversite fikrine vurulan

ölümcül bir darbedir.

Boğaziçili öğrencileri yerlerde sürüklüyor

polis... Gözaltına alınıyorlar evlerin

duvarları kırılıp...

Bir öfke dalgası kabarıyor içimde...

Parti komiseri gibi rektör atanır mı?

Kayyum rektör atanır mı?

Atanırsa, orası üniversite olur mu?

Üniversite bir ülkenin "beyni"dir.

O beyni felç etmeye kalkarsan,

üniversiteyi de yargı gibi, medya gibi

tümüyle biat kurumu haline getirirsen,

ülkenin sonu karanlıktır,

"Ortaçağ karanlığı"dır.

Ya da sevgili Baskın Oran'ın

yerinde deyişiyle, "karşı devrim"dir!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin,

Anayasa Mahkemesi'nin kararları

hiçe sayılıyorsa, Selahattin Demirtaş,

Osman Kavala, Ahmet Altan

ve daha birçok kişi haklarında

mahkumiyet olmadan

yıllarca hapis yatabiliyorsa, evet,

bunun adı "karşı devrim"dir.

Dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını

tamamen devlet kontrolüne almak,

biat kurumları haline getirmek için

yasal düzenlemeler yapmak da

"karşı devrim"dir, Türkiye'yi

demokrasi ve hukuk sularından

uzaklaştırmak, "Ortaçağ karanlığı"na

itmektir. Muhalif sesleri yok etmek,

muhalefeti sindirmek için

gazetecilere, köşe yazarı ve siyasetçilere dönük

"sokak saldırıları"nı hareketlendirmek de

hayra alamet değildir, 1930'lar

Hitler Almanyası'na benzer görüntülerdir.

HDP'yi kapatmaya dönük olarak

gittikçe daha çok yükselen sesler

ya da Canan Kaftancıoğlu'ndan

terörist çıkarmaya kalkışmak da

farklı değildir. Bütün bunlar

Türkiye'yi demokrasi sularından

uzaklaştırmak için

daha çok kutuplaşma, daha çok

cepheleştirme hamleleridir.

Kılıçdaroğlu: Türkiye

20 Temmuz'dan beri

bir sivil darbenin içinde...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun

şu sözlerinin altını çiziyorum:

20 Temmuz'dan beri Türkiye

bir sivil darbenin içindedir.

Biz hiçbir darbeyi savunmadık.

Demokrasinin bu noktaya gelmesinin

temelinde darbeler vardır.

Darbelere karşı çıkmak

hepimizin ortak görevidir.

Ama biz hem askeri,

hem sivil darbelere karşıyız.

12 Eylül'de Kenan Evren ve

arkadaşları ne yaptıysa,

20 Temmuz'dan sonra

bunlar da yaptılar. 15 Temmuz'u

fırsat bilip OHAL ilan ettiler,

anayasayı değiştirdiler.

Erdoğan'ı eleştirmeye kaç kişi

cesaret ediyor, Evren'i kaç kişi

eleştirebiliyordu.

O zaman da parlamento

askıya alınmıştı, şimdi de

buna yakın bir tablo var.

YÖK, 12 Eylül darbe hukukun

sonucudur. Bugün devam ediyor.

12 Eylül darbecilerinin

yasal düzenlemeleri hâlâ yürürlükte.

O dönem rektör nasıl atanıyorsa,

bugün de aynı şekilde atanıyor.

İstediğini Erdoğan rektör atıyor,

tek şartı var, partili olması lazım,

Erdoğan'ı alkışlaması lazım.

Görevi bu. Bu niteliklere sahipse

rahatlıkla rektör atanabilir.

Akademisyenlerin bildiri

yayımlaması sonucu o akademisyenler

üniversiteden atılıyorsa,

bu Türkiye'de bir darbe

yaşandığını gösterir.

Akademik özerklik çok

önemli. Bilim üretilen yerlerde

akademik özerklik vardır.

Özgürce düşünülen yerlerde vardır.

Akademisyenlerin bildiri yayımlaması

sonucu o akademisyenler üniversiteden

atılıyorsa, Türkiye'de bir darbe

yaşandığını gösterir.

Bir üniversitenin bir bilimsel

özerkliğinin, yönetsel ve mali

özerkliğinin olması lazım.

Bunlar varsa üniversite diyoruz,

yoksa üniversite demek zor.

Darbe döneminin o kelepçeden daha

güzel fotoğrafı olabilir mi?

20 Temmuz darbesinin fotoğrafı.

Erdoğan, yoktur diyecek

ama onunla her yerde her ortamda

tartışmaya hazırım. Tabii cesaret

edebilirse...

Erdoğan, iktidara geldiğinde

üniversiteler seçiyordu rektörleri.

Üç adaydan birini cumhurbaşkanı

seçiyordu. Ne oldu 20 Temmuz'dan

sonra, seçim kaldırıldı.

12 Eylül darbesi ile 20 Temmuz

darbesi arasında hiçbir fark yok.

(Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'taki konuşmasından)

Demokrasi notları 8 yarına...