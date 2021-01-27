Farklılıklar, görüş ayrılıkları demokrasi için birliğe engel değildir

Bugünkü yazım kısa.

Ayrıntıya kaçarsa, kafa karıştırabilir.

İki sorum var:

Türkiye iyiye mi gidiyor?

Yoksa kötüye mi?

Kamuoyu araştırmalarına

şöyle bir bakıldığında...

Türkiye iyiye gidiyor diyenler

yüzde 21'in biraz üstünde.

Kötüye gidiyor diyenler

yüzde 65'i buluyor.

Bir başka deyişle:

"Saray düzeni"nden

memnun olmayanların oranı

son zamanlarda çok yüksek.



Peki, AKP ve MHP'den oy kaçıyor mu?

Evet, özellikle AKP'nin seçmen

tabanındaki çözülme dikkat çekici.

Bir soru daha:

Kaçan oylar muhalefete mi gidiyor?

Hayır, şimdilik kararsızlar partisine...

Bir soru daha:

Muhalefet ne yaparsa, kararsız oyları

kendisine çekebilir?

Cevap:

Bir umut inşa etmesi,

sorunların çözümü için

halkta güven yaratması...

Bir başka deyişle:

Muhalefetin,

gerçek sorunların çözümü konusunda

halktaki beklenti ve değişim

isteğini karşılayacak yeni bir dille

ya da "yenilenme"yle

siyaset sahnesine çıkması...

Ama bu da yetmez.

"Gitsin de Tayyip, ne olursa olsun"

noktasında değiliz!

"Saray düzeni"ni değiştirmek için

olmazsa olmaz bir adım daha var:

BİRLEŞMEK!

Kimlikleri bir yana bırakmak...

Görüş ayrılıklarını bir yana bırakmak...

ÖNCE BİRLİK OLMAK!

Türk'ü, Kürd'ü...

Milliyetçisi, ulusalcısı...

seküleri, muhafazakârı...

Alevi'si, Sünni'si...

Hangi inançtan, hangi kökten,

hangi görüşten olursa olsun,

kendi kimliklerinden sıyrılıp,

herkesin barış içinde bir arada

yaşayabileceği ortak bir zemin

yaratmaları...

Bu demek değil ki,

herkes kendi görüşünden,

dünyaya ve hayata bakışından vazgeçecek.

Böyle bir şey elbette söz konusu değil.

Şunu belirtmekte yarar var:

FARKLILIKLAR

BİRLİĞE

ENGEL DEĞİLDİR!

Ortak hedefimiz demokrasi ise,

o zaman bu hedefe varmak için

birlik olmak zorundayız.

Başka türlü Saray düzeni de-ğiş-mez!

Tek adam düzeni de-ğiş-mez!

Bu hedefi vurmak için iki ön koşul var:

Ortak bir başkan adayı çıkarmak...

Ve "güçlü parlamenter sistem"e

dönüş için Mecliste üçte ikilik

anayasal çoğunluğu elde etmek...

Bu da yüzde 60-65 oy, 600 sandalyeli

Mecliste 401 milletvekili

anlamını taşıyor.

Evet, düzen değişikliği hiç kolay değil,

hele bugünün Türkiye'sinde

gemi batarken...

Demokrasi diyen, daha güzel bir yaşam

diyen herkese, başta muhalefet liderlerine

kolay gelsin.