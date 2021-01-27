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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

27 Ocak 2021

Farklılıklar, görüş ayrılıkları demokrasi için birliğe engel değildir

"Saray düzeni"ni değiştirmek, çaresiz, "BİRLİK" olmaktan geçiyor

Bugünkü yazım kısa.
Ayrıntıya kaçarsa, kafa karıştırabilir.
İki sorum var: 

Türkiye iyiye mi gidiyor?
Yoksa kötüye mi? 

Kamuoyu araştırmalarına
şöyle bir bakıldığında...
Türkiye iyiye gidiyor diyenler
yüzde 21'in biraz üstünde.
Kötüye gidiyor diyenler
yüzde 65'i buluyor.
Bir başka deyişle:
"Saray düzeni"nden
memnun olmayanların oranı
son zamanlarda çok yüksek.


Peki, AKP ve MHP'den oy kaçıyor mu?
Evet, özellikle AKP'nin seçmen
tabanındaki çözülme dikkat çekici.
Bir soru daha:
Kaçan oylar muhalefete mi gidiyor?
Hayır, şimdilik kararsızlar partisine...
Bir soru daha:
Muhalefet ne yaparsa, kararsız oyları
kendisine çekebilir?
Cevap:
Bir umut inşa etmesi,
sorunların çözümü için
halkta güven yaratması...
Bir başka deyişle:
Muhalefetin,
gerçek sorunların çözümü konusunda
halktaki beklenti ve değişim
isteğini karşılayacak yeni bir dille
ya da "yenilenme"yle
siyaset sahnesine çıkması...
Ama bu da yetmez.
"Gitsin de Tayyip, ne olursa olsun"
noktasında değiliz!
"Saray düzeni"ni değiştirmek için
olmazsa olmaz bir adım daha var: 

BİRLEŞMEK!       

Kimlikleri bir yana bırakmak...
Görüş ayrılıklarını bir yana bırakmak...

ÖNCE BİRLİK OLMAK!

Çizgi: Tan Oral

Türk'ü, Kürd'ü...
Milliyetçisi, ulusalcısı...
seküleri, muhafazakârı...
Alevi'si, Sünni'si...
Hangi inançtan, hangi kökten,
hangi görüşten olursa olsun,
kendi kimliklerinden sıyrılıp,
herkesin barış içinde bir arada
yaşayabileceği ortak bir zemin
yaratmaları...
Bu demek değil ki,
herkes kendi görüşünden,
dünyaya ve hayata bakışından vazgeçecek.
Böyle bir şey elbette söz konusu değil.
Şunu belirtmekte yarar var: 

FARKLILIKLAR
BİRLİĞE
ENGEL DEĞİLDİR!

Ortak hedefimiz demokrasi ise,
o zaman bu hedefe varmak için
birlik olmak zorundayız.
Başka türlü Saray düzeni de-ğiş-mez!
Tek adam düzeni de-ğiş-mez!
Bu hedefi vurmak için iki ön koşul var:
Ortak bir başkan adayı çıkarmak...
Ve "güçlü parlamenter sistem"e
dönüş için Mecliste üçte ikilik
anayasal çoğunluğu elde etmek...
Bu da yüzde 60-65 oy, 600 sandalyeli
Mecliste 401 milletvekili
anlamını taşıyor.
Evet, düzen değişikliği hiç kolay değil,
hele bugünün Türkiye'sinde
gemi batarken...
Demokrasi diyen, daha güzel bir yaşam
diyen herkese, başta muhalefet liderlerine
kolay gelsin.

 

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