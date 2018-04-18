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Türkiye, OHAL yönetimi altında erken seçime gidiyor; siyasi partilerden ilk yorumlar

MHP lideri çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı duyurdu; muhalefet partileri "Erken seçime hazırız" dedi

18 Nisan 2018 22:55

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salı günü çağrısını yaptığı erken seçim, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla resmiyete döküldü. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyururken; TBMM’deki siyasi partilerden de erken seçime dair ardı ardına açıklamalar geldi. 

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CHP: Biz hazırız, hodri meydan

Seçimler öncesinde OHAL’in kaldırılması çağrısını yineleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz dün çok açık biçimde "Hodri meydan" dedik, "Seçime hazırız" dedik. Yarın olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin kanıtıdır” dedi. 

İyi Parti: Abiler korktu, korkunun ecele faydası yok

Erken seçimin MHP liderinin önerdiği 26 Ağustos tarihinden de öne çekilerek 24 Haziran’a alınmasının ardından gözler, Türkiye siyasetinin en yeni ismi İyi Parti’ye dönerken; Genel Başkan Meral Akşener partisinin seçime katılması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığına adaylığını da açıklayan Akşener, "İktidar partisinin en önemli alternatifinin İYİ Parti olduğu ortaya çıktı. Abiler korktu. Ben bu abilerin korktuğunu biliyordum ama bu kadar korktuklarını düşünmüyordum” dedi. Seçim ve sandık güvenliğinin önemine de dikkat çeken Akşener, "Türkiye uçacaktı, kaçacaktı ya. Erdoğan, ekonominin yıkık durumda olduğunu ve bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyor. İyi Parti hem cumhurbaşkanlığını, hem de iktidarı alacak” diye konuştu. 

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HDP: Erken değil panik seçim, her tarihe hazırlıklıyız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde…” yorumunda bulunurken; HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de seçimlere OHAL yönetimi altında gidilmesine tepki gösterdi ve şunları söyledi: 

“Açık bir biçimde bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bilinçli, planlı, ama sanki ülke çıkarınaymış gibi “seçim gündeme girdi”, “kaçınılmaz”, “bir an önce yapalım” gibi bir makul gerekçeye dayanmayan yaklaşım sergileniyor. Biz elbette ki seçimlere yetişebileceği her tarihe hazırlıklıyız. 

"Burada toplumdan kaçırılan bir sandık var aslında. Halkın hiç olmasa bu süreci tartışması, partilerin, milletvekillerinin, iktidar partisi milletvekillerinin bu süreci tartışmasını bile istemediler. Yani artık tek adam yönetiminin keyfi yönetiminin, 16 Nisan referandumu ile pekişen, kurumsallaşan anlayışın çok net göstergesidir bu. Türkiye’yi sürekli OHAL ile yönetmek üzere bir anayasa değişikliği yaptılar. Şimdi de OHAL’de yönetmenin tescillenmesi için bir seçim ortaya koyuyorlar. Bu sandık yoluyla, sandık aracılığıyla otoriter bir rejimi kurumsallaştırma, kalıcılaştırma girişimidir.”

Saadet Partisi: Açıklanan tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir

Erken seçim kararının duyurulmasının ardından Twitter’da açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok” ifadelerini kullandı. 

MHP: Hayırlı olsun, güzel olmuştur

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı çağrının ardından erken seçimin bir anda Türkiye’nin gündemine oturduğunu belirterek, "Genel başkanımız Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok sıkıştığını, bu sıkışıklığın aşılması için bir an evvel seçime gidilmesi gerektiğini ve sistemin yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti. Önerimiz 26 Ağustos’tu, Beştepe’de yapılan toplantının ardından 24 Haziran belirlendi. Hayırlı olsun, güzel olmuştur” diye konuştu. 

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