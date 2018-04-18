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Erken seçime ilişkin teklif, AKP ve MHP imzalarıyla TBMM'ye sunuldu

TBMM Başkanı'na sunulan teklife Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve iki partinin grup başkanvekilleri imza attı

18 Nisan 2018 20:42

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen ve bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesinleştirilerek 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçim teklifi, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iki partinin grup başkanvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçimin tarihini 24 Haziran olarak duyurmasının hemen ardından seçime ilişkin teklifin bugün, Başbakan ve MHP Genel Başkanı'nın imzalarıyla TBMM’ye geleceğini açıklamıştı. Saat 19.00 sıralarında Meclis'ten gelen haberde de MHP liderinin teklifi imzaladığı kaydedilmişti. 

Seçim teklifinin yarın ya da cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin yarın Anayasa Komisyonu'nda ele alınması durumunda cuma günü Genel Kurul'dan geçebileceği belirtiliyor. Ancak teklifin Genel Kurul görüşmesinin 23 Nisan Pazartesi gününe de kalabileceği belirtiliyor. 

 

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