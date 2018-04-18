Erken seçim kararına TBMM Genel Kurulu'ndan ilk tepkiler

TBMM Genel Kurulu’nda OHAL’in 7. kez uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkerelerine dair görüşmeler sürerken; kulisler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı erken seçim açıklamasına kilitlendi. Kulislerde yer alan televizyonların karşısına geçen milletvekilleri, Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran seçim tarihi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kulislerden ilk tepkiler şöyle.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Bunun adı erken seçim değil baskın seçim bile değil. Tamamen OHAL şartlarından kaynaklanan tamamen OHAL şartlarında adil ve dürüst olmayacak bir seçimle Türkiye’yi karşı karşıya getirmek istiyorlar ama hiç kimse umutsuz olmasın. Bu toplumuzun bir vicdanı var, mutlaka ve mutlaka o vicdan sandıkta galip gelecektir.

HDP’li Garo Paylan: Bu 24 Haziran baskın seçimi gösteriyor. Ülkeyi artık yönetemiyorlar, 4 ay daha yönetemeyeceklerini gördüler. İki ay sonra seçimle gidiliyor ve şu anda Meclis OHAL’i görüşüyor. Bir daha uzatılacak OHAL’le seçime gidiyorsak biz de olağanüstü mücadele edeceğiz.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Genel Başkanımızın gurup yaptığı çağrı üzerine Türkiye’nin gündemine bir anda erken seçim oturdu. Genel başkanımız Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok sıkıştığını, bu sıkışıklığın aşılması için bir an evvel seçime gidilmesi gerektiğini ve sistemin yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti. Önerimiz 26 Ağustos’tu, Beştepe’de yapılan toplantının ardından 24 Haziran belirlendi. Hayırlı olsun, güzel olmuştur.