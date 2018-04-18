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CHP'den erken seçim ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı

18 Nisan 2018 19:16

CHP Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Yönetemediklerinin tescili, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

TIKLAYIN - Türkiye erken seçime gidiyor

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