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"28 Haziran'dan sonra her seçime gireriz” denmişti; İyi Parti erken seçime girebilecek mi?

Erken seçim tarihinin duyurulmasının ardından İyi Partili yöneticilerin telefonlarına ulaşılamadığı kaydedildi

18 Nisan 2018 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimin 24 Haziran’da gerçekleşeceğini açıklamasının ardından gözler İyi Parti’ye çevrildi. İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, dün yaptığı açıklamada, 28 Haziran’dan sonraki her seçime girebileceklerini söylemişti. 

Erken seçim tarihinin duyurulmasının ardından İyi Partili yöneticilerin telefonlarına ulaşılamadığı, TBMM’deki İyi Partili isimlerin de ‘koşarcasına’ Meclis’ten ayrıldığı kaydedildi. Meclis kulislerinde erken seçim kararının ‘İyi Parti’yi seçimlere sokmamaya yönelik olduğu’ konuşulurken; İyi Parti’nin olağanüstü toplantı yapması bekleniyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının sonrasında,  İYİ Parti'nin seçime giremeyebileceğini iddia etmişti. Özel’in ardından konuşan İyi Partili Çıray ise Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya yaptığı açıklamada, "İyi Parti’nin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca seçimlere katılabilmek için tüm yasal gerekliliği 28 Aralık 2017 tarihinde tamamladığını” söylemişti.

Siyasi Partiler Kanunu’nun konuya ilişkin 36. maddesi şöyle:

(Değişik: 3420 - 31.3.1988) Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.

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