YKS erken seçim tarihiyle çakışmıştı; YÖK üniversite sınavının yapılacağı yeni tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2019'da yapılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumuyla çakışan bu tarih için açıklama yapan Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Ancak 24 Haziran'da YKS yapılması planlanıyordu. Bunun üzerine YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada "YKS tarihleriyle ilgili açıklama yapacağız" denildi.