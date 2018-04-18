Türkiye erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

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"Milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım seçimine kadar dişimizi sıkmaktan yana olduk. Ancak gerek sınır ötesi operasyonlar, gerek bölgemizde yaşanan tarihî önemdeki hadiseler belirsizlikleri aşmayı zorunlu hâle getirmiştir" diyen Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da bir an önce hazırlıklara başlayacağını bildirdi.

"Olumsuz gelişmeler olabilir"

Bahçeli, dün (17 Nisan 2018) cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. Erdoğan ise konuya ilişkin olarak yorum yapmaktan kaçınmış, "Devlet Bey ile yarın görüşeceğiz" demekle yetinmişti.

İki lider bugün (18 Nisan 2018) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "erken seçim" gündemiyle bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmenin ardından Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne döndü; Erdoğan ise Başbakan Binali Yıldırım ve AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Beştepe'de yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Erdoğan, erken seçim kararı aldıklarını, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli basın mensupları, bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’yle oldukça verimli bir görüşme yaptık. Bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli’yle de daha önce çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bugünkü görüşmede de oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bu çerçevede Sayın Bahçeli’nin dün ifade ettiği seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

"15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istikbaline ve istiklaline sahip çıkma sembolü oldu. Yenikapı’da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Nitekim 16 Nisan’da milletimizin açtığı bu yol da ortaya çıktı."

"Yönetim sistemi değişikliğini yine Sayın Bahçeli’nin ön açması ve desteğiyle hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra hala eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir.

"Milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım seçimine kadar dişimizi sıkmaktan yana olduk. Ancak gerek sınırötesi operasyonlar, gerek bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizlikleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Bahçeli’nin önerisini enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta karşı karşıya olduğumuz fotoğrafı değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık.

"Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengeden büyük yatırımlara kadar önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmak şarttır. Sayın Bahçeli’yle yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018’de yapılmasına karar verdik.

"YSK da şüphesiz hazırlıklarına şüphesiz başlayacaktır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı şükranla yad ediyorum. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun diyorum.

Kim, ne dedi?

Erdoğan'ın ardından basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler için hazır olduklarını belirtti. Tezcan ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasını sonlandırma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, AKP - MHP ittifakının bu kararı panik içinde aldığını ileri sürdü; "İktidar acz içinde" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından seçime girip giremeyeceği tartışma konusu olan İyi Parti cephesinden de konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Haziran'dan itibaren yapılacak her seçime girebileceklerini belirterek "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunları çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına söylüyorum, korkunun ecele faydası yok" diye konuştu.

YÖK: YKS tarihiyle ilgili açıklama yapacağız

Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak açıkladığı 24 Haziran 2018'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesi planlanıyordu. Bu tarihte vatandaşların sandığa gideceğinin belli olmasının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, konuya ilişkin olarak ilerleyen saatlerde bir duyuru yapılacağı ifade edildi.