CHP: Biz seçime hazırız

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak seçim hakkında açıklama yaptı.. Tezcan, hükümete "yönetme özürlü" diyerek, "Biz seçime hazırız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

Tezcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz dün çok açık biçimde "Hodri meydan" dedik, "Seçime hazırız" dedik. Yarın olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin kanıtıdır. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ileri sürerken 16 Nisan'dan bu yana eski sistemle devam ediyoruz, hastalıklar sürüyor dedi. Buna kargalar bile güler. 16 Nisan'dan beri Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir. Bunu herkes biliyor. Ortada parlamentoyu, başbakanı, hükümeti devre dışı bırakan, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında ülkeyi yöneten bir sistem vardır. Yönetemiyorsunuz, doların, euronun ateşini alamıyorsunuz. Dışarıda Türkiye'yi rezil ettiniz, yönetemiyorsunuz.

"Bunlar iyi günleriniz"

Ekonomiyle ilgili cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Erdoğan ve saray çevresinin söylediğiyle ekonomiden sorumlu bakanın söylediği farklı. Her şey görülüyor, yönetemiyorsun. Adaleti yok eden düzenin sorumlusu sizsiniz. İşsizliğin sorumlusu sizsiniz. Faiz düzeninin sorumlusu sizsiniz. Kapanan 430 bin esnaf kepenginin sorumlusu sizsiniz, yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız, hodri meydan. Millet karar verecek. Tek adam rejiminden kurtulmak için sandığa gideceğiz. Rezil ettiğiniz iç ve dış gündemin yoğunluğu, kutuplaştırdığınız toplum size seçimi dayattı. Bu günler sizin daha iyi günleriniz.

"Giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz"

Suriye ve Irak merkezli sorunlar, yeni yönetimi gerekli kılmıştır diyor. Bu sorunları yaratan sizin hükümetiniz değil mi? Cumhuriyet tarihinin en doğru kurulmuş dış politika anlayışını yıkarak bir yeni maceraya bu ülkeyi sürükleyerek sorunları yaratan sizsiniz. Siz gideceksiniz. Bu ülkenin huzurunu tesis edecek bir iktidar gelecek. Bir başka önemli konu var, bugün TBMM'de OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Bu milleti OHAL şartları altında, adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken OHAL'i kaldırmaktır. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır. Propaganda serbest olacak, OHAL şartları altında Türkiye'de baskın seçim yaparsanız, giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz.