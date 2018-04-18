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Türkiye erken seçime gidiyor: Henüz cumhurbaşkanlığa nasıl aday olunacağına ilişkin yasal düzenleme bile çıkarılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilerek 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu

18 Nisan 2018 20:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından 24 Haziran 2018'de erken seçim yapılacağını açıkladı.  Erken seçim  kararı sosyal medyada en çok tartışılan başlık oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz  Twitter'da "Henüz cumhurbaşkanlığa nasıl aday olunacağına ilişkin yasal düzenleme bile çıkarılmadı"  dedi. Özgür Mumcu‏ "O gün üniversite sınavı olduğunu unutacak kadar büyük bir telaşa kapılmışlar" derken gazeteci Nevşin Mengü, "Buna erken değil baskın seçim demek lazım" paylaşımında bulundu.

Erken seçim kararının açıklamasının ardından Twitter'da yapılan paylaşımlar şöyle:

​İsmail Saymaz: Henüz cumhurbaşkanlığa nasıl aday olunacağına ilişkin yasal düzenleme bile çıkarılmadı.

Mirgün Cabas‏: Sen memleketteki her şeyin tek hakimi ol ama Bahçeli olmasa vaziyetin ne kadar kritik olduğuna uyanama... o zaman Bahçeli olsun adayınız. Madem daha basiretli...

Nevşin Mengü: Buna erken değil baskın seçim demek lazım

Özgür Mumcu‏: O gün üniversite sınavı olduğunu unutacak kadar büyük bir telaşa kapılmışlar.

Alper Taş‏:  Haziran baskın seçim kararı tepetaklak gidişlerinin bir sonucudur. Zararın neresinden dönersek kardır hesabı.

Fatih Portakal:  32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderine düşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.

Tuna Bekleviç:  Yasal düzenleme çıkmadığı için ne YSK, ne de Yargıtay imza da kabul etmiyor süreç hakkında ne yapacağını da bilmiyor.

Can Dündar: Seçimin sloganı belli oldu: "Faşizme ölüm, halka hürriyet!"

Canan Kaftancıoğlu‏: Yerelde İstanbul’da ve birçok ilde kaybedeceğini gören muktedir, baskın genel seçimle kirli iktidarını devam ettireceğini sanıyor. Demokrasi kazanacak.. #Bizhazırız

Fatih Yaşlı: OHAL'in uzatılması tezkeresinin Meclis' e geldiği günle, erken seçimin açıklandığı günün aynı olması.. şahane memleket.

Kerem Altınparmak:  Demirtaş dahil tüm HDPli vekiller açısından haklarındaki davalarda kararların kesinleşmesi halinde aday olamama riski var. Muhtemelen mahkemeler 2 ay içinde bunu sağlamak için yoğun bir mesai içine girecekler.

Selim Temo: 7 Haziranda uslanmayanın hakkı 24 Hazirandır!

 

 

 

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