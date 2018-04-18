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Saadet Partisi: Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir

"En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır”

18 Nisan 2018 20:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladığı erken seçim hakkında yaptığı değerlendirmede, “En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır” dedi. Karamollaoğlu “Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

“Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.”

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