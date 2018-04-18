YSK'dan erken seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacağınıu duyurduğu erken seçimler konusunda açıklama yaptı. "Seçim için hazırlıklar tamam" diyen Güven, İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı konusunda ise "İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir." ifadelerini kullandı.

Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte iki seçimi bir arada yapacağız. Seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. İki gün için de takvimi yapacağız. Meclis’ten çıkması halinde yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İyi Parti seçime katılacak mı?

"İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. Hangi partilerin seçime katılacağı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesinde bellidir. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kayıtları isteyeceğiz. Gerekli incelemeleri yapıp hangi partilerin seçime katılacağını belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin aynı gün içinde yapılacağı için biz de takvimi buna göre hazırlayacağız. "