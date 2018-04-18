Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: Seçim takvimi sıkışabilir, erken seçim için daha geniş bir süre beklenirdi

Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacağını açıkladığı erken seçim kararını değerlendiren eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, "Sıkışıklık olacağını düşünüyorum ama daha kısa süre içinde de geçmişte seçim yapılmıştır. Aday gösterilmesi, aday listelerinin ilanı, kesin listelerin ilanı gibi süreçler var. Propaganda süreleri, yasak dönem var. Son hafta açılışlar, resmi törenler gibi… YSK o takvimi ayarlayabilir ama daha geniş olması beklenirdi" dedi.

Beşinci Bülent Ecevit hükümetinde Adalet Bakanlığı yapan Hikmet Sami Türk, "Şimdi bildiğimiz aday mevcut cumhurbaşkanı. Meral Akşener aday olmak istiyor. 100 bin imza toplaması gerek. 100 bin imza nasıl düzenlenecek, o da belli değil. Uyum kanununun çıkarılması gerekirdi. Karmaşık bazı konular var. Sorusu cevaplanmamış sorular var" diye konuştu.

Hikmet Sami Türk'ün erken seçim kararıyla ilgili söyledikleri şöyle:

Çok kısa bir seçim kampanyası dönemi kalıyor. Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri tarafından alınmış bir karar. Bu kararın Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının seçimi yenilemesi yetkisi 1 Kasım 2015 seçimleri için kullanıldı. Meclis karar verdikten sonra bu süreç işlemeye başlayacak. Oldukça kısa bir süre iki ay. Hem cumhurbaşkanı seçilecek, hem de 600 üyeli bir parlamento seçilecek.

"1876'dan beri uygulanan

sistem yerine yeni sistem"

Sıkışıklık olacağını düşünüyorum ama daha kısa süre içinde de geçmişte seçim yapılmıştır. Aday gösterilmesi, aday listelerinin ilanı, kesin listelerin ilanı gibi süreçler var. Propaganda süreleri, yasak dönem var. Son hafta açılışlar, resmi törenler gibi… YSK o takvimi ayarlayabilir ama daha geniş olması beklenirdi. Çünkü ilk defa yeni bir sistem için oylama yapılacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasıyla kabul edildi ama bu onun uygulaması olacak. Bu seçimin özelliği seçim sonrasında cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihten itibaren bu yeni sistemin yürürlüğe girmesi. Türkiye’nin 1876’dan beri uygulamaya çalıştığı parlamenter sistem yerine bir sistem geliyor. Halk oyunu kullanırken bunu da dikkate alacak.

"Uyum kanunu çıkarılmalıydı"

Burada bir tek turlu yapılacak bir milletvekili seçimi var, bir de iki turlu yapılabilecek bir cumhurbaşkanı seçimi. İlk turda yüzde 50 artı 1 dediğimiz salt çoğunluğu sağlayabilirse sorun biter, ama olmadığı takdirde iki hafta sonra iki adayın katılacağı iki adayın katılacağı ikinci tur.

Şimdi bildiğimiz aday mevcut cumhurbaşkanı. Meral Akşener aday olmak istiyor. 100 bin imza toplaması gerek. 100 bin imza nasıl düzenlenecek, o da belli değil. Uyum kanununun çıkarılması gerekirdi. Karmaşık bazı konular var. Sorusu cevaplanmamış sorular var.