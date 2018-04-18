T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Selahattin Demirtaş'ın erken seçimde aday olamama riski var"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli akademisyen Altıparmak: Muhtemelen mahkemeler 2 ay içinde bunu sağlamak için yoğun bir mesai içine girecekler

18 Nisan 2018 20:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı.  Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. 

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli akademisyen Kerem Altıparmak, Twitter'da yaptığı açıklamada yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekillerinin haklarındaki davaların karar bağlanması durumunda aday olamama risklerinin bulunduğunu söyledi. Altınparmak, Demirtaş ve HDP'li vekillerin aday olamaması için mahkemelerin yoğun mesai içine gireceklerini ifade etti.

 

 

 

ETİKETLER

Selahattin DemirtaşHDPKerem Altıparmakdavaduruşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24