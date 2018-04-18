"Selahattin Demirtaş'ın erken seçimde aday olamama riski var"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli akademisyen Kerem Altıparmak, Twitter'da yaptığı açıklamada yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekillerinin haklarındaki davaların karar bağlanması durumunda aday olamama risklerinin bulunduğunu söyledi. Altınparmak, Demirtaş ve HDP'li vekillerin aday olamaması için mahkemelerin yoğun mesai içine gireceklerini ifade etti.