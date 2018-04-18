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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da erken seçim için "Türkiye'ye ihanet" demişti

"Hükümeti acze düşenler erken seçim kararı alır"

18 Nisan 2018 22:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu 2009 yılındaki erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Eğer hükümet erken seçim kararı alacaksa, hükümeti acze düşmüşse, acze düşenler alır. Erken seçim çığırtkanlığı Türkiye'ye ihanettir" dediği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu 2009 yılında, KARSAN fabrikasında düzenlenen törende erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Hala birileri şunu karıştırıyor. Bunu söylemek zorundayım. O da nedir? 'Şu yerel seçimlerden sonra Türkiye hemen erken seçime gider mi?' Çirkin bir yaklaşım. Bir defa şuna alışacaksınız. Demokrasi, halkın verdiği yetkiyi, halkın o verdiği tarihten evvel almamaktır. 5 yıllığına getirdiyse, 5 yıl buna muhalefetin katlanma zorunluluğu var. Eğer hükümet erken seçim kararı alacaksa, hükümeti acze düşmüşse, acze düşenler alır. Ama böyle bir sıkıntı yoksa, erken seçim çığırtkanlığı yapmak o ülkenin lehine değil, o kişilerin de lehine değildir ve bu ülkeye, çok açık söylüyorum ihanettir. Böyle bir şey istenmez, böyle bir şey arzu edilmez. Şimdi asla dünyamızda böyle bir dert, böyle bir sıkıntı... Biz yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Çünkü bizim derdimiz ülkemize daha çok yatırımı nasıl çekeriz.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanerken seçim2009

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