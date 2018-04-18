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Erken seçim kararına HDP'den ilk tepki

"24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde..."

18 Nisan 2018 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" açıklamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran 2017 tarihine alınan seçim için "24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde..." yorumu yaptı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bilgen, "Amaçları kendilerini kurtarmak. Topluma vaat ettikleri ortamı tahsis edemediler, uyum yasalarını geçiremediler, her şey bir kaos aslında" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" dedi.

 

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