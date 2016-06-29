Trump ve Clinton'dan Atatürk Havalimanı saldırısına dair dayanışma mesajı

ABD’deki bazı siyasi ve ünlü isimler, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı nedeniyle Türkiye’yle dayanışma mesajları verdi. Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel başkan adayı Trump, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm dünya sersemlemiş ve dehşete düşmüş durumda. Terör tehdidi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Düşmanlarımız zalim, acımasız ve kendi isteklerine boğun eğmeyenleri katletmek için ellerinden geleni yapacaklar" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti’nin olası başkan adayı Clinton ise "Daha da korkunç bir trajediye yol açabilecek şüphelileri çevik hareketleriyle engelleyen Türk polisinin kahramanlığına dair hikayeler anlatılmaya başlandı bile" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Twitter'daki paylaşımında, “Terörizm asla galip gelemeyecek. Bu hain saldırı karşısında müttefikimiz Türkiye’nin yanında yer alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel başkan adayı Donald Trump, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dualarının saldırıda hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla olduğunu belirten Trump, "Tüm dünya sersemlemiş ve dehşete düşmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Terör tehdidinin hiç bu kadar yüksek olmadığını vurgulayan Trump, "Düşmanlarımız zalim, acımasız ve kendi isteklerine boğun eğmeyenleri katletmek için ellerinden geleni yapacaklar. ABD’yi teröristlerden korumak için şimdi adımlar atmalıyız.” görüşünü dile getirdi.

Demokrat Parti’nin olası başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da saldırıyı kınadı. Yazılı açıklamasında Türk polisinin kahramanlığına dikkati çeken Clinton, şunları kaydetti:

"Teröristler yine NATO müttefiklerimizden birinin kalbini vurdular. Tüm Amerikan halkı bu nefret ve şiddet kampanyasına karşı Türkiye’nin yanında yer alıyor. Daha da korkunç bir trajediye yol açabilecek şüphelileri çevik hareketleriyle engelleyen Türk polisinin kahramanlığına dair hikayeler anlatılmaya başlandı bile. Bugünkü İstanbul saldırısı sadece bizlerin dünya çapındaki terörizmle ve radikal cihatla mücadele kararlılığımızı güçlendirecek."

Kongre üyelerinin tepkileri

ABD Kongresi’nin birçok üyesi de Twitter üzerinden Türkiye’ye destek verdi.

Demokrat Parti Illinois Senatörü Dick Durban, "Türkiye’deki Atatürk Havalimanı’nda korkunç bir patlama düzinelerce insanı öldürdü ve yaraladı. Dualarım sevenlerini kaybeden ailelerle beraber." paylaşımında bulunurken, Cumhuriyetçi Parti Georgia Milletvekili Buddy Carter, "İstanbul’da saldırıda zarar gören herkese eşim Amy ile beraber dualarımızı gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Demokratların Connetticut Senatörü Chris Murphy, sosyal medyada, "Kalbim İstanbul saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle ve Türk halkıyla. Sivillere karşı yapılan bu saldırılar, tamamen çok uluslu ve birleşik bir güçle teröristlerin izlerini bulup yok etmenin gerekliliğinin önemini gösteriyor." paylaşımında bulundu.

Cumhuriyetçilerin New Jersey Milletvekili Tom MacArthur da eşi Debbie ile İstanbul için dua ettiklerini belirttiği paylaşımında, "Sivillere karşı yapılan saldırılar kabul edilemez. DAEŞ’in şimdi üstüne gitmeliyiz." ifadesini kullandı.