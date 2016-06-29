Atatürk Havalimanı saldırısının ardından Twitter ve Facebook'a erişimde yavaşlama

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılan terör saldırısı sonrası sosyal medya ağları Twitter ve Facebook’a erişim yavaşladı. Diğer internet sitelerine normal bir şekilde ulaştığını belirten birçok kişi, sosyal medya sitelerine ulaşmakta sorun yaşadığını bildirdi.

Saldırı sonrası Twitter ve Facebook'ta ise sayfalar ve hesaplar arası geçiş rahat sağlanamıyor. Bu durum sosyal medyanın kısıtlanıp kısıtlanmadığına dair soruları akla getirdi.

VPN üzerinden ise normal şekilde Twitter ve Facebook’a daha hızlı ulaşmak mümkün.