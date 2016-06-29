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Spor

Spor dünyası Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısını lanetledi

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler başsağlığı mesajı yayımladı

29 Haziran 2016 04:04

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlamada vefat edenler için internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.


FENERBAHÇE 

Fenerbahçe Kulübü, başsalığı mesajında, "Bu akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 10 yurttaşımızı kaybettiğimizi, çok sayıda yaralı vatandaşımızın bulunduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İstanbul'da yaşanan bu terör olayını lanetliyor, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz." görüşlerini paylaştı.

GALATASARAY 

Galatasaray Kulübü'nün mesajında ise "İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm insanlığın başı sağ olsun." denildi.

TRABZONSPOR 

Trabzonspor Kulübünün mesajında ise şunlar kaydedildi:
"İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir teröristin önce çevreye ateş edip ardından kendini patlatması sonucunda 10 şehit ve 60 yaralımız olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik. Aylardır bu tür saldırılar nedeniyle onlarca vatandaşımızı, güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik. Genç yaşlı ve çocuk ayrımı yapmadan herkesi hedef alan eli kanlı teröristler ile onların arkasındaki mihrakları şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimiz bu hain saldırılar karşısında her zaman metanetini korumuştur. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik terörist eylemler asla amacına ulaşamayacaktır. Yaralılarımıza acil şifalar dilerken, şanlı bayrağımız altında toplanan milletimizin başı sağ olsun."

BEŞİKTAŞ 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Terörü lanetliyoruz ve saldırıyı esefle kınıyoruz.
Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TFF'nin mesajda, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan kalleş terör saldırısı sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve pek çok yaralı olduğunu derin bir üzüntü ve endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınları, sevenleri ve milletimize sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

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