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Dünya

Obama Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı hakkında bilgi aldı

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch de, Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi

29 Haziran 2016 03:19

ABD Başkanı Barack Obama, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen canlı bomba saldırısına ilişkin bilgi aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın Atatürk Havalimanı'ndaki patlamaya dair İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco'dan bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco, İstanbul'da havalimanında meydana gelen patlamalara dair Başkan'ı bilgilendirdi" ifadesine yer verildi.

 

Adalet Bakanı Lynch: Her türlü desteğe hazırız

 

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch'ten İstanbul'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

Lynch, konuyla ilgili kendisine gelecek raporları beklediğini ifade ederken ABD'nin Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

 

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