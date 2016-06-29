Obama Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı hakkında bilgi aldı

ABD Başkanı Barack Obama, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen canlı bomba saldırısına ilişkin bilgi aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın Atatürk Havalimanı'ndaki patlamaya dair İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco'dan bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco, İstanbul'da havalimanında meydana gelen patlamalara dair Başkan'ı bilgilendirdi" ifadesine yer verildi.

Adalet Bakanı Lynch: Her türlü desteğe hazırız

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch'ten İstanbul'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi.



Lynch, konuyla ilgili kendisine gelecek raporları beklediğini ifade ederken ABD'nin Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.