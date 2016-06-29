Binali Yıldırım: Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zaafiyeti söz konusu değildir

Başbakan Binali Yıldırım, 36 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nın geliş ve gidiş istikametinde güvenlik zafiyeti olmadığını söyledi. Atatürk Havalimanı'ndan açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım "Şu ana kadar tespit edilen vefat sayısı 36 artı 3 canlı bomba. Yaralılarımız var" diye konuşurken, "Terör eyleminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir" dedi. Havaalanında bir güvenlik zaafiyetinin olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Teröristler bir ticari taksiyle havalimanına gelmiş ve bilahare eylemlerini gerçekleştirmişlerdir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Atatürk Havalimanı’nda gelen patlama sonucu yapılan tespitlere göre 36 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca çok sayıda yaralanma meydana gelmiştir. Yaralılar bölgedeki değişik hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bu vesile ile hayatını kaybeden bütün sivil insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar talep ediyorum. Terörün küresel bir tehdit olduğu bu olayda apaçık ortaya çıkmıştır. Masum insanları hedef alan alçakça planlanmış bir terör eylemidir. Ülkemizin bölücü terörle amansız bir mücadele verdiği ve önemli ölçüde başarı sağladığı milletimizin huzur ve güvenini tesis ettiği bir dönemde, ayrıca komşularımızla normalleşme sürecinin başladığı sürecinin başladığı bir anda böylesine alçak bir terör olayının gerçekleştirilmesi manidardır. Bir kez daha anlaşılmıştır ki terör bütün ülkeleri tehdit eden küresel bir olaydır ve terörle mücadelede terörle mücadele karşılıklı işbirliği ile sürdürülmelidir. Amacı, hedefi ne olursa olsun, hangi cenahtan gelirse gelsin ülkemiz bu alçakça saldırıların üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bütün vatandaşlarımızın bu menfur olay karşısında birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ile birbirine kenetlenmesi, terörle mücadeleye verilecek en güzel cevap olacaktır.

Saldırı DEAŞ örgütünü işaret etmektedir.

Arkadaşlarımız hala tespitler yapıyorlar, şu ana kadar tespit edilen vefat sayısı 36 artı 3 canlı bomba. Yaralılarımız var. Yaralılarımızın birçoğu hafif yaralı, çok az sayıda durumu biraz daha ciddi olan yaralılar da mevcuttur. Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler terör eyleminin DAEŞ örgütünde gerçekleştiğin işaret etmektedir. İbareler DAEŞ’i işaret etmekle beraber çalışmalar sürdürülmektedir. Hava trafiğimiz normale dönmüştür.

Bütün detaylar, biliniyor arkadaşlarımız bütün ayrıntıları tespit ettiler. İlerleyen zaman içerisinde olayın oluş şekli, bütün yönleriyle açığa çıkacaktır. Bilinmelidir ki havaalanının gidiş geliş istikametinde güvenlik zaafiyeti yoktur. Kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmiyor ama her ihtimal dikkate alınıyor.

Her üç canlı bombanın ateş ettikten sonra kendilerini patlattıkları yönünde bilgiler mevcuttur. Daha fazla detay çıkacaktır. Yaralı olan güvenlik görevlilerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen yabancı uyruk ve bizim vatandaşlarımız da var."