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Havalimanı katliamında hayatını kaybeden 37 kişinin kimliği belirlendi, 19 cenaze ailelere teslim edildi

Kimlik bilgileri 184 numaralı telefondan öğrenilebilir

29 Haziran 2016 06:24

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. 36 kişiden 37'sinin kimlikleri belirlenirken, 19 cenaze ailelerine teslim edildi. 

Saldırıda hayatını kaybeden 40 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaralananların ismi ve hangi hastanede bulunduklarına ilişkin  bilgilere Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin (SABİM) "184" numaralı hattından ulaşılabileceği bildirildi. 

 

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