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Terörün vurduğu Brüksel Havalimanı 12 günde açıldı, Atatürk Havalimanı 6 saat sonra!

İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan 6 saat sonra uçuşlar rutin seyrine döndü

29 Haziran 2016 06:16

IŞİD'in yaklaşık 3 ay arayla İstanbul ve Brüksel'de havalimanlarında düzenlediği iki havalimanı saldırısında  düzenlediği havalimanı saldırılarında Zaventem Havalimanı, 12 gün sonra açılırken, Atatürk Havalimanı ise sadece 6 saat sonra uçuşlara açıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da tarihinde Maelbeek/Maalbeek metro istasyonu ve Brüksel Havalimanı'na silahlı ve bombalı intihar saldırıları düzenlendi. IŞİD'in düzenlediği ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Brüksel’deki Zaventem Havalimanı, 12 gün sonra kısman faaliyete başlamıştı.

İstanbul'da düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, kanlı terör saldırısından yaklaşık 6 saat sonra yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar tekrar rutin seyrine döndüğünü ve iniş kalkış iptalleri geri alındığını söyledi.

 

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