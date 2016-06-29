4 partiden Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıya kınama

AKP, CHP, HDP ve MHP, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Grup başkanvekilleri yaptıkları açıklamalarda saldırıyı kınayarak birlik çağrısı yaptı.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Basına düşen haberlere göre şu anda İstanbul'da art arda patlamalar ve silah sesleri olduğu yönündeki haberleri üzüntü ile okuduk. Her birimizin çalışma programı için kullandığı havaalanına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Cenazeler yerdeyken çok ağır siyasi değerlendirmeler yapmak ahlaki olmaz, eleştiri haklarımızı saklı tutuyoruz. Bütün halklarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Sayın bakanın verdiği bilgiler dışında gayri resmi kanallardan bize değişik bilgiler geliyor. Elbette hükümetin dediğine şu anda itibar etmek durumundayız. Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin kalbine, birliğine, bütünlüğüne yapılan bir saldırı. Saldırı kim yaparsa yapsın lanetliyoruz. Terörün gündemden çıkarması için üzerimize düşen her türlü katkıyı yapacağımızı yeniliyorum" açıklamasında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Neredeyse her saat kapsamlı bir terör saldırısı altındayız. Türkiye bütünüyle saldırı altındadır. Hedeftedir. Bu topyekûn saldırıya karşı yine ülke olarak Türkiye olarak topyekûn bir mücadele yürütmeliyiz. Bu mücadele kararlı, kapsamlı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanın, başbakanın, bakanlar kurulunun ve hepimizin baş koymamız gereken bir tek şey varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, milletin birliğidir" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Saldırı Türkiye'nin istikrarını hedef alan bir saldırı. Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan bir terör saldırısı. Türkiye güçlü bir devlettir hiçbir zaman teröre, teröriste teslim olmaz. Olmayacaktır. Terör ile mücadelemizi düşürmeyecek artıracaktır" diye konuştu.