Başbakan, Atatürk Havalimanı saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen ve 36 kişinin öldürülmesine sebep olan terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere görei Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hastaneye geldi.

Acil serviste tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret eden Yıldırım, yaralıların durumuna ilişkin de ilgililerden bilgi aldı.

Burada yaklaşık 20 dakika kalan Yıldırım, hastane çıkışında acil servis önünde bekleyen vatandaşlara ve personele dönerek, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da hastaneden ayrılırken burada bulunanlara baş sağlığında bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti.