Tarkan'dan Galata Kulesi paylaşımı: Söylecek söz bulamıyorum bazen, çok üzücü
14 Ağustos 2020 08:16
Şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından Galata Kulesi'nin restorasyonu sırasında hilti ile duvarlarının tahrip edilmesine tepki gösterdi.
Tarkan paylaşımında, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumakta üzerimize yok valla. Galata Kulesi'nin restorasyon çalışmaları ne kadar da özen ve dikkatle yapılıyor bakın. Şaka bir yana, söylecek söz bulamıyorum bazen... çok üzücü." ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildi. İBB suç duyurusunda bulundu.