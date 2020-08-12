İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı: Galata Kulesi’ndeki restorasyona onaylı proje olmadan başlandı

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, söz konusu restorasyon uygulamasının onaylı olmadan başladığını söyledi.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan yapılan çalışmalar sonucu duvarların tahrip olması tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından İBB suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçerken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan inceleme başlatıldığını açıkladı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı, "Türkiye’nin tarihi değerlerini korumak ve denetlemekten sorumlu tüm kurum ve aktörler bu uygulamaları normal görüyor ve devam edeceklerini ifade ediyorlarsa ifade etmem gerekiyor: lütfen durun, Galata Kulesi ve İstanbul tarihi adına yineliyorum lütfen durun! Yapılanlar suçtur" başlığı ile paylaştığı tutanakta, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, onaylı restorasyon projesi olmaksızın restorasyon uygulaması başlatılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından proje onayları alınmaksızın 30.06.2020 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapıldığı öğrenilmiştir. Bugüne kadar uygulamanın gerçekleştiği gün koruma kurulunca 13.08.2020 tarih ve 515 numaralı toplantı gündemi başkanlığımıza iletilmiş olup, gündemin 11. maddesinin Galata Kulesi Restorasyon Projesi hakkında olduğu görülmektedir. Bu da projenin Kurul tarafından daha değerlendirilmediğinin göstergesidir "ifadelerine yer verildi.

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