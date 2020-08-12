Turizm Bakanı Ersoy'dan, skandal restorasyon hakkında açıklama: Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edilmesiyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan yapılan çalışmalar sonucu duvarların tahrip olması tepkiye neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yıkılanın orijinal duvarlar olduğunu ve ana giriş kapısının sırtının yıkıldığını ifade etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inceleme başlatılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan ve Polat'ın 'orijinal duvarlar yıkılıyor' sözünü yalanlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."

Mahir Polat, 'Orijinal duvarın yıkıldığını görüyoruz' demişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi’nde yapılan 'restorasyon' çalışmalarına ilişkin bugün ortaya çıkan görüntülere yönelik suç duyurusunda bulunduklarını, inceleme için şantiye alanına gönderilen İBB yetkililerinin içeri alınmadığını söylemişti.

Polat T24'e yaptığı açıklamada, Kule'nin ihalesinin Vakıflar Genel Müdürülüğü tarafından verildiği şirketin görüntülerde yer alan çalışmasının ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmediğini belirtmiş, "Böyle bir restorasyon çalışması olmaz. Bu uygulamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Orijinal duvarın yıkıldığını görüyoruz. Ana giriş kapısının sırtı yıkılıyor. Bu yıkım nereye kadar devam ediyor veya nerede durduruldu bilmiyoruz” diye konuşmuştu.

İBB'den suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulduklarını açıklamıştı.

Olgun, "Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'den alınarak müze yapılmasına karar verilmişti