İBB'den alınıp Vakıflar'a devredilen Galata Kulesi müze oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesini anlattı. Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'ne ilişkin "İhalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül'de hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'nin müze olarak açılacağını söyleyen Bakan Ersoy, içindeki tüm kafeteryaların da kapatılacağını belirtti.

'Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek'

Kulenin yeni formuna ilişkin bilgi veren Ersoy, terasa asansörle çıkılacağını, inerken ise merdiven kullanılacağını belirterek "İstanbul’un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak, müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, cafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul’un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir" dedi.

"AKM'nin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz"

Ersoy, AKM inşaatının yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade ederken, içerisinde bir büyük, bir de küçük salon olacağını ve küçük salonun 800 kişilik olacağını söyledi.

"Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak" diyen Ersoy, AKM'nin arka tarafına ise bir 'kültür sokağı' yapılacağını belirtti:

"Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunları da yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız. Sokağı yıl sonuna kadar açacağız. Salonu da yetiştirmeye çalışırız. Muhtemelen yetiştiririz diye düşünüyorum."