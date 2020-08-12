Bakanlığın el koyduğu Galata Kulesi’nde iş makinesiyle yıkıma İBB isyanı: Suç niteliğinde!

1500 yıllık Galata Kulesi içinde işçiler tarafından hilti ile yapılan çalışma tepki çekti. Çalışmaya ilişkin görüntüleri paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapılanların suç niteliğinde olduğunu söyledi.

Kule'nin duvarlarının hilti ile kazıldığını gösteren görüntüleri paylaşan Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum" dedi.

Yapılan çalışmanın suç niteliğinde olduğunu ifade eden Polat, "Derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" dedi.

Mahir Polat Galata Kulesi’ndeki yıkım için tutanak tutmak için olay yerine giden İBB KUDEB teknik personelinin engellendiğini açıkladı.

Twitter hesabından "Galata Kulesi Acil" etiketini kullanan Polat, "Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum" diye yazdı.

Haber Global'in haberinde de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin net yanıt vermediği, yetkili isimlerin yalnızca, sosyal medyadaki görüntülerden haberlerinin olduğu, görevli kişilerin konuyu araştırdığı belirtildi.

Galata Kulesi’nin mülkiyeti 13 Mayıs 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiş, İBB de Vakıflar’a karşı dava açmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kule'nin müze yapılması kararı alınmış ve açılan ihale ile başlayan restorasyon çalışmalarının 15 Eylül'de tamamlanması planlanmıştı.

Murat Ongun: Suç duyurusunda bulunuyoruz

Yapılan yıkıma ilişkin görüntüleri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da tepkisini dile getirdi. Çalışmayla ilgili "restorasyon görünümlü faaliyetler" ifadelerini kullanan Ongun, "İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

"164 yıldır İstanbul Belediyesi muhafaza ediyordu"

İBB'nin haziran ayı İstanbul Bülteni'nde Tayfun Deryal, belediyeden alınıp bakanlığa devredilen Galata Kulesi için şunları yazdı:

"Galata Kulesi, efsanelere konu olması ve şehrin en güzel manzaralarına imkan vermesi nedeniyle, İstanbul’un en önemli sembolleri arasında bulunuyor.

528 yılında inşa edilen kule, zaman içerisinde tahribata uğradı ve Cenevizliler tarafından 1348 yılında yeniden yapıldı; onarımlarla günümüze kadar ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren de İstanbul Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunuyor. İstanbul Belediyesi, 164 yıldır, önce Osmanlı sonra da Cumhuriyet döneminde, tarihi yapıyı bünyesinde muhafaza ediyor.

İlk adım seçimlerin iptalinden sonra atıldı

Asırlardır İBB mülkiyetinde olan yapı için geçtiğimiz yılın 13 Mayıs’ında, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir yeni bir karar aldı. Karara göre, Galata Kulesi, belediyenin uhdesinden çıkarılıyor ve Kule-i Zemin Vakfı adına tescil ediliyordu. İstanbul seçimlerinin iptal edildiği döneme denk gelen bu karara, yeniden seçilerek İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, itiraz etti ve yargı süreci başladı.

Vakıf olduğu gerekçesiyle el kondu

Kültür Bakanlığı, geçen yıl İstanbul seçimlerinin iptal edildiği günlerde ani bir kararla Galata Kulesi’ne el koyma işlemi başlattı. Bu yıl da COVID-19 salgını ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde mahkeme kararı beklenmeden adımlar atıldı. Osmanlı Döneminde, vakıf yolu ve amacıyla meydana gelmiş bir yapı olmamasına rağmen, vakıf olduğu teziyle bakanlık tarafından devralındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mülkiyetine geçen yapı için Beyoğlu Kaymakamlığı da tahliye işlemi başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, el konulma işlemi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a mektup yazdı. Bakanlığın, belediyenin on farklı mülkiyetine daha el koyma girişiminde bulunduğunu, birlikte çalışma yoluna da başvurmadığını ifade eden İmamoğlu, “Bu hukuksuz ve hakkaniyetsiz girişimlerinizi kamuoyuyla paylaşacak ve bakanlığınızın tutumlarının İstanbul haklı tarafından bilinmesini sağlayacağız” dedi. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın tahliye kararının da hukuka aykırı olduğunu ifade eden İmamoğlu, mahkeme sürecinin devam ettiğini anımsattı.

İmamoğlu mektubunda, “2008’den bu yana dile getirilmeyen kulenin sözde vakıf kültür varlığı olduğu iddiası, her ne hikmetse göreve başladığımızdan 1 ay sonra devreye sokulmuştur” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, hukukun işleyeceğine ve sürecin Galata Kulesi mülkünün tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tescili ile sonlanacağına inandığını vurguladı.

Galata Kulesi, İBB’nin gastronomi ve turizm iştiraki olan BELTUR tarafından işletiliyordu. BELTUR’un kaliteli hizmet ve hesaplı ödeme politikasıyla tarihi mekan, şehrin uğrak noktaları arasında bulunuyordu. Misafirlerine eşsiz Boğaz ve Haliç manzarası sunması nedeniyle, hem kent sakinleri hem de İstanbul’u ziyaret edenler yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilerek ülke turizminin gelişmesine katkı sunuyordu."

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