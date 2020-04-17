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Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınması için açılan dava durduruldu

17 Nisan 2020 18:15

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