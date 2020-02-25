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Ekrem İmamoğlu'ndan Galata Kulesi işletmesinin İBB'den alınmasına ilişkin açıklama: Kentle ilgili karar almada hoş bir yöntem değil

"Hukuki mücadelemizi vereceğiz"

25 Şubat 2020 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi işletmesinin İBB'den alınmasına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Biz bir telefon uzağındayız. Kentle ilgili karar almada hoş bir yöntem değil. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz" dedi. 

TIKLAYIN | Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak

İmamoğlu, "Üzücü olan şu sayın Bakan'ın İstanbul'la ilgili farklı alanlarda 7., 8. açıklaması. Benim tavsiyem şu, İstanbul önemli bir kent. İstanbul'un kültürünü büyütmek istiyorsak, İstanbul'la ilgili bir karar alınacaksa en büyük yol arkadaşları İBB'dir. Biz bir telefon uzağındayız. Kentle ilgili karar almada hoş bir yöntem değil. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamasına göre, Galata Kulesi, İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek.

 

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