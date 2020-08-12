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Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalına tepkiler: Galata’ya matkapla giren bu vandalizm ile Palmira’yı, Musul Kütüphanesi’ni yok eden IŞİD barbarlığı, zihniyet olarak kardeştir

Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışmasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Yapılanların suç olduğunu belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun!" çağrısında bulundu. Polat, "Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor" dedi. Galata Kulesi’ndeki tahribata verilen tepkilerin bir kısmı şu şekilde:

12 Ağustos 2020 15:24

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Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışmasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Yapılanların suç olduğunu belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun!" çağrısında bulundu. Polat, "Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor" dedi. Galata Kulesi’ndeki tahribata verilen tepkilerin bir kısmı şu şekilde:

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Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalına tepkiler: Galata’ya matkapla giren bu vandalizm ile Palmira’yı, Musul Kütüphanesi’ni yok eden IŞİD barbarlığı, zihniyet olarak kardeştir

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