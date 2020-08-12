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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Polat: Galata Kulesi'ndeki yıkım geri dönüşü olmayan tahribat yarattı

"Bu yıkım nereye kadar devam ediyor veya nerede durduruldu bilmiyoruz”

12 Ağustos 2020 16:05

Özcan Şahin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi’nde yapılan 'restorasyon' çalışmalarına ilişkin bugün ortaya çıkan görüntülere  yönelik suç duyurusunda bulunduklarını, inceleme için şantiye alanına gönderilen İBB yetkililerinin içeri alınmadığnı söyledi. Polat, T24'e yaptığı açıklamada, tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmediklerini ifade ederek, "Yapılan tahribatın telafisi mümkün değil. Geri dönüşü olmayan bir tahribat” dedi. 

“Galata Kulesi, İstanbul’un 1 numaralı kültür varlığı, hem mülkiyeti alanlar hem de aktörler tarafından korunması gerekiyor” diyen Polat, ""Galata Kulesi’ni kurtaralım diye kamuoyuna bir çağrıda bulunuyorum. Benim yaptığım şey ambulans çağırmak” diye konuştu. 

Polat ayrıca Kule'nin ihalesinin Vakıflar Genel Müdürülüğü tarafından verildiği şirketin görüntülerde yer alan çalışmasının ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmediğini belirtti. Polat, sosyal medyada dolaşıma giren yıkım görüntülerine de dikkat çekerek “Böyle bir restorasyon çalışması olmaz. Bu uygulamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Orjinal duvarın yıkıldığını görüyoruz. Ana giriş kapısının sırtı yıkılıyor. Bu yıkım nereye kadar devam ediyor veya nerede durduruldu bilmiyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili hem Bölge Koruma Kurulu hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Polat, “Konunun aciliyetinden ötürü devam edip etmediğini bilmediğiniz yıkıma ilişkin tespit yapmaya çalışıyoruz. Tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Yapılan tahribatın telafisi mümkün değil. Geri dönüşü olmayan bir tahribat” tespitinde bulundu.

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