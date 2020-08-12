Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalına inceleme

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edilmesiyle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" dedi.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan yapılan çalışmalar sonucu duvarların tahrip olması tepkiye neden oldu.Görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan inceleme başlatıldığını açıkladı.

Demircan, yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

Demircan, "Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB'den suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulduklarını açıklamıştı.

Olgun, "Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'den alınarak müze yapılmasına karar verilmişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'ne ilişkin "İhalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül'de hizmete açacağız" ifadelerini kullandı. Galata Kulesi'nin müze yapılmasına karar verilmişti.





