Sözcü yazarı Zeyrek: Galata Kulesi ne Bizans imparatorlarına kaldı, ne Sultan Süleyman’a, kıymayın efendiler!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Galata Kulesi'nin restorasyonu sırasında hilti ile duvarlarının tahrip edilmesine tepki gösterdi. Zeyrek, "Galata Kulesi ne Bizans imparatorlarına kaldı, ne Sultan Süleyman’a, kıymayın efendiler!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhalefete geçtiğinden beri belediyenin, belediye başkanının birçok hakkını, yetkisini elinden alan Ankara, Galata Kulesi'ni de belediyeden alıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretti. Oysa, 1962'den beri Galata Kulesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakıyor, restorasyonlarını yaptırıyor, koruyor ve bütün masraflarını üstleniyordu." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Belediye elden gidince, bütün bu emeğin, masrafların ve geçmişin hiçe sayılması, Galata'ya adeta çökülmesi, demokratik bir hukuk devletinde zor rastlanır bir iş. Bakanlık, şimdilerde Turizm Yolu Projesi çerçevesinde başlattığı restorasyon çalışması kapsamında Galata Kulesi'ne de el atmış. İşte şu son fotoğraflar da o kapsamda yapılan restorasyon çalışmasından bir görüntüyü yansıtıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sonradan eklenmiş bölümlerin temizlendiğini söylüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise kullanılamaz hale gelen formu bozulmuş yerlerin kaldırıldığını açıklamış. Oldu olacak 1965'te yapılmış (bu mantıkla sonradan eklenmiş) huni çatıyı da yıksınlar." yorumunu yaptı.

Zeyrek, "Gerçek her ne olursa olsun, bir tarihi eser restorasyonunda beton matkabı ile yıkım yapılması gerçeğini değiştirmiyor. Kim bilir, gözle görülmeyen yerlerde yapılan restorasyonlarda daha neler var? Galata Kulesi yüzyıllardır, bütün ihtişamıyla İstanbul'un üzerinde dimdik duruyor. O dik duruşu, yıllara, savaşlara, depremlere, fırtınalara ve yangınlara meydan okumuş bir yapı olmanın haklı gururunu da yansıtıyor. Hiç olmasa bu ihtişamı, bu gururu dikkate alsalardı da Galata Kulesi'ni siyasi hırslarına, ticaret vizyonlarına malzeme etmeselerdi. Galata Kulesi ne Bizans imparatorlarına kaldı, ne Sultan Süleyman'a. Onlar gibi bizler ölüp gideceğiz, şimdi görevde olanlar bir süre sonra o görevlerden gidecekler ama Galata Kulesi yüzyıllarca 'dünya mirası' olarak dimdik ayakta kalmaya devam edecek. O yüzden, Galata Kulesi'ne kıymayın efendiler!" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildi. İBB suç duyurusunda bulundu.

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