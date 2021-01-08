Sözcü yazarı Öztürk: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi için bugünlerin işaretini üç yıl önce vermişti

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Genel Kurulu'ndaki konuşmasına atıfta bulunarak, "Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi için bugünlerin işaretini üç yıl önce vermişti" görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, “Kervan yolda dizilir' denildi, binası, öğretim görevlisi olmadan üniversiteler açıldı. Sonra seçim meydanlarında, ülkemizdeki üniversite sayısıyla övünüldü. Bazı üniversitelerimiz de başbakanlığı döneminde olduğu gibi cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine hedef oldu. Cumhurbaşkanı'nın sevmediği üniversitelerin başında Boğaziçi, ODTÜ geliyor. Üniversitelerle ilgili eleştiriler yapılırken bu üniversitelerin dünyanın gelişmiş 500 üniversitesi arasında niçin yer almadığı da sorgulanır. Tam üç yıl önceye gidelim. 7 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Mezunları'nın 14. Genel Kurulu'nda konuşuyordu. Erdoğan'ın hedefinde Boğaziçi vardı." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, "Bugünlerin işaretini o gün şu sözlerle vermişti: 'Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir. Çünkü asıl mesele, fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir. Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir. Bakınız hep söylenir; eğitim-öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar acaba şöyle pergellerini açıyorlar? Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Çünkü eğitim öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım.” ifadesini kullandı.

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