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'Patriotların komutası NATO'da olacak'

NATO'nun Türkiye'nin talebiyle ilgili kararı günler içerisinde alacağını söyleyen Rasmussen, 'Türkiye'nin savunması için gerekirse daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyiz' dedi

27 Kasım 2012 12:18

NATO Genel Sekreteri Ansers Fogh Rasmussen, Türkiye'nin Patriot talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rasmussen, "Türkiye'nin savunması için gerekirse daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyiz. Patriotların komutası ise NATO'da olacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi talebini NTV Brüksel muhabiri Güldener Sonumut'a değerlendirdi.

NATO'nun Türkiye'nin talebiyle ilgili kararı günler içerisinde alacağını söyleyen Rasmussen, "Türkiye'nin savunması için gerekirse daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyiz" dedi.

 

'Karar çabuk alınacak'

 

"Karar haftalar içerisinde değil, günler içerisinde alınacak" diyen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Ancak tabiki izlenmesi gereken bazı prosedürler var. İşin askeri bir yönü var. Uzmanlardan oluşan ekip şu anda Türk yetkililerle işbirliği içerisinde Türkiye'de keşif yapıyor. Patriot füzeleri nerelere yerleştirilecek, bunu tespit edecekler. Ayrıca Patirot operasyonlarını yürüten ABD, Hollanda ve Almanya'nın iç karar süreçleri var bu süreçlerin ardından NATO kararını verecek. Ancak tekrarlamam gerekirse bu karar günler içerisinde gelecek" dedi.

Patriotların komutasının kimde olacağına da açıklık getiren NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Komuta, NATO Komuta Kontrol sisteminde olacak. Patriot füzeleri NATO müttefikleri tarafından yerleştirilecek ve füzelerin komutası, NATO Komuta Kontrol Sistemi'nde olacak. Tabiki Türkiye'de bir NATO üyesi" dedi.

 

'Rusya'nın rahatsızlığı yersiz'

 

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın Türkiye'ye Patriot füze sistemi yerleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığın da haklı gerekçelere dayanmadığını belirtti.

 

'Maliyetleri taleb eden ülke karşılar'

 

Rasmussen prosedürler uyarınca sistemin maliyetinin, Patriotları talep eden ve füzeleri yerleştiren ülkeler tarafından karşılandığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Patriot füze savunma sisteminin Türkiye'nin korunması için yeterli olacağına inandığını da dile getirdi.

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