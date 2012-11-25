Davutoğlu: Risk ortadan kalkınca Patriotlar geldiği gibi dönerler

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu , Türkiye 'nin NATO 'dan hava savunma sisteminin desteklenmesi talebinde bulunmasının ardından dile getirilen tepki ve kaygıların haklı olmadığını belirterek, talep edilen sistemlerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu yineledi ve "Sınırlarımıza yönelik güvenlik riski ortadan kalktığında Patriotlar geldiği gibi ülkelerine geri dönerler" dedi.

Bakan Davutoğlu, CNN Türk televizyonunun canlı yayınına katılarak gündemdeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, NATO'dan Patriot füzesi talebinde bulunmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen eleştirilerin sorulması üzerine Davutoğlu, "Bu tepkileri, kaygıları haklı kılacak herhangi bir husus görmüyoruz" dedi.

Özellikle İran 'ın tepkisinin, İslamabad'daki D-8 toplantısı çerçevesinde İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde dile getirilmediğini, tepkileri daha sonra basın üzerinden öğrendiklerini kaydeden Davutoğlu, "Konuyu teknik olarak bilenler, takip edenler gayet yakından vakıftırlar ki bu sistemler tamamıyla savunmaya dönük sistemlerdir. Yani ülkemize yönelik herhangi bir füze tehdide olmadıkça bu sistem harekete geçmez. O tehdidi algılayabilmek açısından bu sistemler önem taşır" diye konuştu.

İç kamuoyunda da bu gelişmeleri siyasi istismar konusu yapanlar bulunduğunu belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, kendi ulusal kapasitesiyle yanıt verirse yalnız kalmış oluyor. Yani 'NATO, ABD , müttefik güçler destek vermedi' deniyor. Türkiye, NATO'yu harekete geçirirse bu, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin başka bir yapıya devredilmesi gibi algılanıyor. Burada tutarlı bir tutum sergilemek lazım.

Ciddi bir devlet tavrı şudur; olabilecek yüzde 1, yüzde 5 bile ihtimal olsa, ülke güvenliği söz konusu olduğunda her türlü tedbiri almak bizim hükümet olarak üzerimize bir vecibedir.

Ulusal kapasitemiz var. Hiçbir bölge ülkesi veya dış ülke Türkiye'ye bu anlamda meydan okuyamaz. Ama belli savunma ihtiyaçları vardır ki bunu sizin ortak bir sistem içinde karşılamanız hem daha pratiktir, hem daha doğrudur."

‘Risk ortadan kalktığında, patriotlar gider’

Davutoğlu, Türk uçağının düşürülmesi ve Akçakale olaylarının ardından, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bu konuda bir çalışma yapması talimatı verildiğini ifade ederek, bu bağlamda Genelkurmay'ın güvenlik riski olarak gördüğü alanların tespit edildiğini, atılacak adımlar üzerine çalışma yapıldığını kaydetti. Davutoğlu, çalışmanın ardından, Türkiye'nin güvenliği bağlamında Patriotların savunma amaçlı olarak getirilmesine ve kriz döneminde Türkiye'nin sınırlarının korunmasına katkıda bulunmasına karar verildiğini anlattı.

"Önemli olan Türkiye'ye dönük ve NATO sınırlarını tehdit anlamına gelecek bazı risklerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılır" diyen Davutoğlu, bu konuda hiçbir ülkenin kaygı duymasına gerek olmadığını yineledi.

Davutoğlu, "Kaygı durulması gereken bir husus varsa, o da Suriye yönetiminin, Beşşar Esed'in kendi halkını hala hava bombardımanıyla yok etme, tasfiye etme, kendi şehirlerini yıkmasından doğan bir risk var. O risk ortadan kalktığında, bizim sınırlarımıza yönelik güvenlik riski ortadan kalktığında Patriotlar geldiği gibi ülkelerine geri dönerler" dedi.

Konuyla ilgili NATO'ya da teşekkürlerini ifade eden Davutoğlu, "Bu konuda müteşekkirim, hem NATO Genel Sekreteri'ne ve NATO'daki bütün ülkelere hem de özellikle Patriot kapasitesine sahip ülkeler son derece uyumlu ve dayanışma bilinci içinde bir tavır sergilediler. Kısa sürede belli bir aşamaya gelindi" diye konuştu.

Türkiye'ye kaç adet Patriot füzesi gönderileceğinin sorulması üzerine Davutoğlu, detaylara girmenin doğru olmayacağını belirterek, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak, NATO'daki kapasiteyi de göz önünde bulunduracak bir çalışma yapılacağını kaydetti.