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Dünya

İran'dan Türkiye'ye: Patriot füzeleri bölgesel savaşa yol açar

Hüseyin Nakavi Hüseyni, füzelerin yerleştirmesinin bölgesel savaşa neden olacağını iddia etti

25 Kasım 2012 14:23

Türkiye’nin Suriye sınırına konuşlandırmak için NATO’dan talep ettiği Patriot füzeleri konusunda İran’ın tepkisi devam ediyor.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, füzelerin yerleştirmesinin bölgesel savaşa neden olacağını iddia etti.

İran’ın yarı resmi İSNA ajansına konuşan Nakavi Hüseyni, füzelerin Suriye sınırına yerleştirilmesinin bu ülkeye karşı savaş ilanı anlamına geldiğini bunun bölgesel bir savaşla sonuçlanacağını ileri sürdü.

Türkiye’den derhal talebini geri çekmesini isteyen İranlı sözcü, sistemin konuşlandırılmasıyla çıkacak olası savaş konusunda Ankara’nın bölge ülkelerince kınanacağını öne sürdü.

Ortadoğu ülkelerinden konuya ciddi reaksiyon göstermelerini isteyen Nakavi Hüseyni, bölge ülkelerini konuyu Birleşmiş Milletler’e şikâyet etmeye çağırdı. Libya’ya yönelik NATO’nun yaptığı askeri müdahaleyi hatırlatan Nakavi Hüseyni, Suriye’deki şartların Libya ile aynı olmadığını olası savaşın Avrupa ülkeleri için ciddi zarar vereceğini savundu.

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