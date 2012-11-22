Erdoğan: Patriotların yerini TSK seçecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Filistin arasında sağlanan ateşkesi takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, NATO tarafından Suriye sınırına yerleştirmesi beklenen Patriot füzelerinin yerini TSK’nın belirleyeceğini de ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kaldığı otelde gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

İsrail ve Filistin arasında ateşkesin sağlanabilmesi için görüşmelerde bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kahire'de bu gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu arada Arap Ligi'nin orada toplanıyor olması önemliydi. Arap Ligi Genel Sekreteri'yle Kahire'de görüşmemiz oldu. Görüşmeler öncesinde daha önce de açıkladığım gibi Bayın Obama'yla Sayın Putin'le Sayın Mursi ve Sayın Halid Meşal'le bir telefon irtibatımız olmuştu. Tabii Kahire ziyaretimizde görüşmelerimizi orada dörtlü olarak yürütme fırsatımız oldu. Gerek Sayın Mursi'yle olan görüşmelerimiz gerek, Sayın Meşal'le olan görüşmelerimiz gerekse Katar Emiri'yle olan görüşmelerimiz bu süreç içindeki ateşkese yönelik bir çalışmaydı. Tabii bu ateşkesle birlikte neler olacak, geleceğe yönelik neler yapılabilir bunları görüştüğümüz bir süreçti ve hamdolsun ilk 24 saat içinde netice alınmadıysa da 48 saat içinde bir netice alındı ve böylece ateşkes temin edilmiş oldu.''

AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ateşkes sürecini yerinden takip ettiklerini, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Arap dışişleri bakanlarıyla birlikte Gazze'ye geçerek süreci takip ettiğini hatırlatan Erdoğan, ''Temennimiz bundan sonraki süreçte tekrar aynı durumların meydana gelmemesidir. Süreci aynı hassasiyetle takip ediyoruz. Şu anda durum bu'' dedi.

'Patroitlerin yerini TSK seçecek'

Erdoğan, Suriye sınırına patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO’ya yapılan başvuruya ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

''Sayısal olarak şu kadar olacak, bu kadar olacak ifadesini kullanmak yanlıştır. Ancak atılan adım şudur; şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda 4. maddeye göre NATO'nun da topraklarıdır. Burada NATO ile yapılan görüşmelerde, burada savunma esaslı olmak üzere böyle bir adım atılmaktadır.

Bunun nereye yerleştirilip yerleştirilmeyeceği Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle, onlar nereyi uygun görürlerse oralarda bu yerleşim olacaktır. Bu tamamıyla savunma esaslı olarak yani karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarına karşın alınacak tedbirlerdir.

'Meclis iznine gerek yok'

Sayısal olarak ne kadar buraya NATO asker gönderir veya güvenlik elemanı gönderir bunu şu anda bilmemiz zaten mümkün değil, önemli değil. Bunun için NATO'nun şu anda bir uygulaması olacağı için de TBMM'den de herhangi bir izne gerek kalmayacaktır.''