NATO: Türkiye'den Patriot talebi geldi

NATO, Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilmek üzere Patriot füzeleri için resmen talepte bulunduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen yaptığı açıklamada, "Füzelerin sınıra yerleştirilmesi Türkiye'nin halkını ve topraklarını korumak amacıyla kullandığı hava savunma kapasitesini güçlendirecektir. Füzeler NATO'nun güneydoğu sınırında tansiyonun düşürülmesine de katkıda bulunacaktır" dedi. Rasmussen, talebin gecikme olmadan değerlendirileceğini de ifade etti.

Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Türkiye'nin NATO'dan resmen talepte bulunduğu doğrulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de devam etmekte olan krizin ulusal güvenliğimize oluşturduğu tehdit ve riskler karşısında, Washington Antlaşması'nın dördüncü maddesi çerçevesinde talebimiz üzerine 26 Haziran ve 3 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen Konsey toplantılarındaki istişareleri müteakiben, ulusal hava savunmamızın Müttefik hava savunma unsurlarıyla takviyesinin desteklenmesinin NATO’dan resmen talep edilmesi kararlaştırılmıştır.

"Bu talebimiz, tarafımızdan NATO’da bugün yayımlanan bir mektupla resmen gündeme getirilmiştir.

"NATO Konseyi, talebimizi ele almak üzere kısa zamanda toplanacaktır."

Daha önce ABD, Almanya ve Hollanda'nın elinde Türkiye'ye gönderilebilecek kapasitede füzeler olduğu bildirilmişti.

Füzeler Hollanda'dan mı gelecek?

Konu hakkında kendilerine resmi yazının ulaştığını açıklayan Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, meclise gönderdiği yazılı mektupta kabinede yapılacak görüşmeler sonrasında, alınacak olumlu karar sonrasında füzelerin Türkiye ’ye gönderileceğini belirtildi.

Meclise gönderilen Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans imzalı mektupta Türkiye’nin füzeler konusunda NATO ’dan resmi talepte bulunduğu doğrulanırken yapılan açıklamada, ’Füzelerin sınıra yerleştirilmesi Türkiye’nin halkını ve topraklarını korumak amacıyla kullandığı hava savunma kapasitesini güçlendirecektir. Füzeler NATO’nun güneydoğu sınırında tansiyonun düşürülmesine de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu nedenle talep kabineden onay alırsa ki, alacağını düşünüyorum, füzeler Türkiye’ye gönderilecektir’ denildi.

Hollanda, 1991 ve 2003 yıllarında da Patriot füzelerini Türkiye’ye göndermişti.