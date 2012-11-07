Erdoğan'ın Patriot yorumu: Füze alınacağından benim bile haberim yok

Türkiye'nin NATO'dan Patriot Füzesi talebinde bulunduğuna yönelik iddiaları yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Füzeyi alma noktasındaki karar verici makam biziz. Benim böyle bir şeyden haberim yok" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, bir takım temaslar için gittiği Endonezya'da gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Obama'ya tebrik mesajı'

İkinci Obama zaferi hakkında konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Obama ile 4 yıl müşterek çalışma yürüttük. Kendilerini tebrik ediyorum. Seçim kampanyasında her iki önemli ismin mücadele esnasında sergilemiş oldukları performans takdirin üstündedir. Birbirlerine karşı gösterdikleri tavır takdire şayandır. Darısı başımıza. Seçim neticesinde yapılan açıklamalara bakınca Obama'nın şu açıklaması çok önemliydi: Artık mavi, kırmızı eyaletler yok tek Amerika açıklaması. Tüm Amerikalıları kucaklama açısından önemli bir mesajdı. Bu mesajın yanında karşılıklı tebrikleşmenin yanında Romney'nin 'bundan sonra Amerika için çalışacağız' demesi önemliydi.

Obama'ya tebrik mesajını ulaştırdık. Yardımcısı Biden'a tebrik telgrafı gönderdik. Türk-Amerikan ilişkilerini daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu dönemi adeta bir final dönemi olarak tanımlamak istiyorum. Her alanda çok daha verimli adımlar atabileceğimize inanıyorum. Türkiye'ye dönüşümde kendisiyle telefonla daha geniş görüşme yapmayı arzu ediyorum. Kendilerinin çok ciddi bir seçim yorgunluğu da vardır."

'Füze talebimiz yok'

Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan Patriot Füzesi talebinde bulunduğuna yönelik haberlerle ilgili olarak "Füzeyi alma noktasındaki karar verici makam biziz. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Alım yapacaksak İcra Konseyi var, başkanı benim. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Sağır duymaz uydurur cinsinden Reuters böyle bir haber yapıyor. NATO Genel Sekreteri'nin böyle bir talep olursa olumlu bakarız şeklinde yaklaşımı var. Ama böyle bir talebimiz olmamıştır. Para ödemek suretiyle Patriot alma durumunda, düşüncesinde değiliz" dedi.

Sınırötesi operasyon

Başbakan Erdoğan, Bordo Bereliler'in sınırötesi operasyonu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.