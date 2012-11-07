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'Türkiye, Suriye için füze isteyecek'

Patriot füzelerinin Esed'e karşı uygulanabilecek planlar arasında olduğu iddia edildi

07 Kasım 2012 17:46

 

Türkiye’nin, en kısa zamanda Suriye sınırına Patriot füze sistemi yerleştirilmesi için NATO’dan resmi talepte bulunacağı belirtildi.
 
ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı ordu güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmaların dinmediği Suriye sınırına Patriot füze sistemi kurulması için talepte bulunulabilir.
 
Türkiye ile Suriye arasındaki gerilim Haziran ayında Türkiye’ye ait bir F-4 uçağının düşürülmesiyle yükselmiş, Ekim ayının başında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düşen ve beş kişinin ölümüne neden olan havan topu nedeniyle iyice gerilmişti.
 
AP haber ajansına konuşan Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Patriot füzesi seçeneğinin, “Esad güçlerinin muhalifler ve siviller üzerindeki saldırılarını engellemek için ele alınan senaryolardan biri olduğunu” ifade etti.
 
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD’de başkanlık seçimleri nedeniyle ertelenen görüşmelerin, Barack Obama’nın seçilmesiyle yeniden gündeme gelebileceğini belirtirken, füzelerin sınıra ‘NATO şemsiyesi’ altında yerleştirilebileceğini söyledi.
 
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, hafta başında Brüksel’de yaptığı açıklamada, Türkiye’den talep gelmesi halinde sınıra Patriot füzelerinin yerleştirilmesi konusunu değerlendirebileceklerini ifade etmişti.
 

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