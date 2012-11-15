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Genelkurmay 'Patriot' iddiaları için ne dedi?

Geçtiğimiz günlerde NATO heyetinin Diyarbakır'da incelemelerde bulunduğu iddia edilmişti

15 Kasım 2012 22:40

Genelkurmay, ''NATO Avrupa Kuvvetler Komutanlığından bir heyetin Diyarbakır'da Patriot füzeleri konuşlanmasına yönelik incelemelerde bulunduğu'' haberlerini yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı, NATO Avrupa Kuvvetler Komutanlığından bir heyetin askeri bir uçakla Diyarbakır'a indiği ve Patriot füzelerinin konuşlanmasına yönelik keşif ve incelemelerde bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, NATO Avrupa Kuvvetler Komutanlığından bir heyetin askeri bir uçakla Diyarbakır'a indiğine ve Patriot füzelerinin konuşlanmasına yönelik keşif ve incelemelerde bulunduğuna yönelik haberlere yer verildiği belirtilerek, ''Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, Açık Semalar Anlaşması (ASA) kapsamında gözlem uçuşu yapan Rusya Federasyonu'na ait bir AN-30 ASA uçağı, 14 Kasım 2012 günü saat 14.50'de Diyarbakır'a inmiş ve 16.00'da kalkış yapmıştır'' denildi. 

 

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