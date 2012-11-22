Patriot'lar Şanlıurfa'ya mı yerleştirilecek?

Suriye’nin kimyasal silah tehdidine karşı NATO’dan Patriot 3 sistemleri için resmi başvuruda bulunan Türkiye'nin, bu sistemleri Şanlıurfa’ya yerleştirmeyi planladığı öne sürüldü.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; güvenilir kaynaklar, 877 kilometre ile Türkiye’nin en uzun sınırı olan Suriye sınırının tam olarak korunabilmesi için sistemlerin Şanlıurfa’ya yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kaynaklar, Almanya’dan Türkiye’ye 4 batarya PAC 3 ile 160 civarında Alman askerinin gelmesi için görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye, dün NATO’dan Patriot 3 sistemi için resmi talepte bulundu. NATO’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin talebinin acilen değerlendirileceği belirtildi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya’dan Türkiye’ye bir “keşif heyeti” gelecek. PAC 3 sistemlerinin konuşlandırılmasıyla ilgili nihai karar bu keşif sonrasında verilecek. PAC 3 sistemlerinin Almanya’dan Türkiye’ye denizyoluyla gelmesinin ve İskenderun Limanı’ndan Şanlıurfa’ya götürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Türkiye’ye Almanya’dan gelecek olan PAC 3 tipi füzelerin her biri 320 kilogram ağırlığında. PAC 3’ler, sesin 5 katı hızına ulaşabiliyor. Füzelerin azami menzili 60 kilometre, minumum önleme yüksekliği ise 50 metre. Azami irtifası ise 25 kilometre olarak biliniyor. PAC 3’ün menzili 60 kilometre olduğu için bu derinlikte saldırıyı önlemesi gerekiyor.



Misliyle karşılık verildi



Suriye’den önceki gün atılan ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sebze halinde bulunan kantara ve bir kahvehanenin duvarına isabet eden iki uçaksavar mermisine de “misliyle” yanıt verildiği öğrenildi. Kaynaklar, Şam’a verilen NOTA sonrasında, Suriye ordusunun sınıra 5 kilometreden fazla yaklaşmadığını da kaydetti. Kaynaklar, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ordusuna bu yönde talimat verdiğini belirtti.