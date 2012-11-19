Patriot füzesi nedir

Yoğun Elektronik Karşı Koyma şartlarında dahi süpersonik uçaklara üstünlük sağlayabilen füze sistemi uçaklara ve taktik balistik füzelere karşı kullanılabilmektedir. Yerden havaya atılan bir füze körfez savaşında Irak’ın elindeki Scud füzelerine karşı kullanılmıştır.

Füze Güdüm Sistemiyle İzleme tam güdümlüdür. Mobil ve sabit fırlatıcılardan kullanılabilir. Uzunluğu 5.30 m, çapı 41 cm, ağırlığı 906 kg’dır. 105 km menzili vardır. 60.000 feet irtifaya kadar kullanılabilir

Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan’daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dahil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir. Esas itibariyle hava savunmasının sevk ve idaresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar halinde kullanılmaktadır.

Bir atış ünitesi, atış kovanlarının her biri içinde dört füzeli 8 ila 16 fırlatma istasyonları, çok maksatlı tarama radarı ve bir muharebe kontrol istasyonundan teşekkül etmektedir.

Çok ileri teknoloji kullanılarak yapılan ve çok hassas füze güdüm sistemi sayesinde Patriot, hedeflerini % 100’e varan bir isabetle vurabilmektedir.