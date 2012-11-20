Davutoğlu: Patriotlar için son aşamaya geldik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan Patriot füzeleri için yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini söyledi. Bakan Davutoğlu, “En kısa zamanda resmi müzakereler sonuçlandırılacak. Çok uzun sürmez” dedi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye ziyaret etmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Bakan Davutoğlu, kısaca şunları söyledi:

“Gazze için diplomasi trafiği yürütüyoruz. Görüş ayrılığını gidermek için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ateşkesin sağlanması mümkün olur. Gazze halkı çok acılar çekti, açık hava hapishanesi baskısı altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Gazze’de yaşananlar insanlık trajedisidir. Buna kayıtsız kalmak insanlık vicdanında yaralar açar. İsrail’in saldırılarının durması için her şeyi yapmaya hazırız.

Bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. Gazze halkı kendini yalnız hissetmemelidir. Türk halkı, Gazze halkının yanındadır. İsrail’in saldırıları, planlaması bölgedeki tehdit ediyor. Ama 2008’den farklı bir Ortadoğu vardır. Bölge halkı Gazze’deki insanlık trajedisine sessiz kalmayacaktır. Bu ziyaretimizle Gazze halkına yalnız olmadıkları hissini vereceğiz. Ertelenen Filistin sorunu bölge ve dünya için istikrarsızlık yaratmaktadır.

Temas kanallarımız açıktır. İsrail’in kanaatlerini ve görüşlerini biliyoruz. Kahire’de bu anlamda çok ayaklı müzakereler yürütülüyor. Gece 3’e kadar görüşmeler yaptık. Bir tek Gazzeli kardeşimizin canını koruyabilmek için her türlü çabayı gösteririz.

Gazze’deki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Yeni bir ateşkesin olması lazım. Geçici ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu biliyoruz. Gazze halkı için önce acil olarak sürdürebilir bir ateşkes sağlanmalıdır. Artık Filistin sorununda kalıcı adımlar atılmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti artık doğmalıdır.

İsrail’in kara harekatına yönelik açıklamalarını kaygıyla izliyoruz. Benzer saldırıların artması İsrail’in daha fazla izole olmasına, daha fazla tepki gösterilmesine yol açacaktır.



'Patriot müzakereleri son aşamada'



Suriye sınırımızdaki gelişmelerle ilgili her olasılık değerlendiriliyor. NATO'ya Patriot imkanlarını tahsis eden ülkeler belli, o ülkelerle de mutabakata varıldı.

Patriotlar konusunda çalışmalar yoğunlaştı, müzakereler son aşamasına geldi. En kısa zamanda resmi müracaat sonlandırılacak. Çok uzun sürmez.

Patriotların yerleştirilmesi savunma ağırlıklı bir tedbirdir, riskleri minimize edecek tedbirdir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alınması yönünde bir tedbirdir."